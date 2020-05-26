Одного из лучших покеристов планеты обвиняют в многомиллионном мошенничестве

Громкий скандал разгорелся в скованном карантином элитном покерном сообществе.

Миллионер, бизнесмен и известный поклонник покера Билл Перкинс заявил, что несколько профессиональных игроков обманули его на очень значительную сумму денег за онлайн-столами:

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Назревает скандал, связанный с покерным жульничеством, по сравнению с которым, скандал с Майком Постлом будет похожим на церковную службу. Это едва укладывается у меня в голове. Я очень разочарован во многих людях. Кое-кого из них вы бы назвали покерными героями. Только один профессионал оказался честным, другие с треском провалились.

Впоследствии Перкинс добавил, что единственным, кто повел себя достойно в этой ситуации был Джейсон Кун. А вот деталей того что, собственно, случилось и кто сыграл роль главного вора, Билл не раскрывал. Этим он, к слову, вызвал немалое возмущение коллег-покеристов в Твиттере. Мол, зачем вообще раскрывать такую информацию, если самое главное все равно остается тайной. Перкинс сослался на то, что не может раскрыть деталей, ибо его расследование продолжается, но несколько тезисов все же рассказал:

Игра: частная

Приложение: загружено по приглашению

Участники мошенничества: пока неизвестны

Мошенничество: игра профессионалов под никами фишей

Расследование: ведется

Доказательства: личные признания/факты

Никаких имен Билл Перкинс не назвал, вместо этого, это сделал другой одиозный миллионер-покерист Дэн Билзерян . По его словам главный мошенник по всему этому делу – Дэн Кейтс.



Дэн Кейтс – мошенник? / фото: pokernews

По предварительным сведениям, один из лучших игроков современности прятался под вымышленным ником, чем ввел в заблуждение соперников, в частности Перкинса и Билзеряна. Последний заверил, что сейчас активно советуется с адвокатами, относительно того, как действовать в этой ситуации.

Сам Дэн Кейтс все обвинения отрицает. Впрочем, что интересно, он не впервые сталкивается с чем-то подобным. Несколько лет назад, во время дорогой кэш-игры на телевизионном шоу Кейтса в мошенничестве прямо за столом обвинил Скотт Сивер: