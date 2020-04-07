Ограбление века: как в покеристов украли почти миллион евро – видео

Берлин. 2010 год. Отель Grand Hyatt в самом центре города. Сотни игроков начинают борьбу за титул в Главном Турнире немецкого этапа Европейского покерного тура (EPT).

Средь бела дня (около 14:30) в помещение отеля врываются четверо людей с огнестрельным и холодным оружием и требуют отдать всю наличность из кассы.

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Несмотря на то, что огонь злоумышленники не открывали, их появление неожиданно спровоцировало массовую панику среди покеристов. Игроки сорвались со столов в поисках безопасного убежища. Кадры этого даже попали в прямую трансляцию EPT:

Грабители забрали 800 000 евро – весь гарантированный призовой фонд Main Event. Правда, более 500 000 евро они почему-то не то оставили, не то потеряли в отеле. Остальные – 242 000, разделили между собой и скрылись.

Организаторы смогли успокоить игроков, сразу пообещали возместить украденные деньги и турнир продолжился в тот же день. Никто серьезно не пострадал. Немного досталось лишь одному из охранников, который попытался оказать сопротивление преступникам.

А вот судьба последних сложилась не так радужно. Уже через несколько дней один из них сдался полиции, рассказав при этом все о своих "коллегах". Полиция задержала грабителей, каждый из которых получил по 3 года тюрьмы.