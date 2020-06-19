Финал PokerMatch UA Millions Online приближается, и спортсмены вовсю готовятся к решающей схватке! Им предстоит показать себя в турнире "Кубок UA Millions" с призовым фондом 3 000 000 гривен и выяснить наконец, кто достоин главного приза крупнейшей украинской покерной серии!

В воскресенье, 21 июня, ровно в 20:00 по Киеву на PokerMatch стартует Главное событие серии UA Millions — оnline-турнир "Кубок UA Millions". Гарантированный призовой фонд в 3 000 000 гривен, без сомнения, соберет за столами сотни амбициозных покеристов, поэтому стоимость этого трофея сложно переоценить. Каждый без исключения игрок приложит все усилия для победы, и интрига продлится до последней раздачи!

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Напряжение покерных эмоций не обошло также и послов украинского покер-рума. Евгений Качалов примет участие в турнире и постарается показать чемпионский скилл! Со своей стороны каждый покерист сможет не только помешать ему, но и существенно улучшить свое собственное положение в Кубке, ведь за выбивание Качалова будет начисляться баунти в размере бай-ина — 3300 турнирных гривен!

Конечно же, ивент не обошелся без традиционных акций, которые существенно увеличивают прибыль игрока. Покеристы сделают последний рывок в акции UA Millions Турниромания, ведь очки, набранные в Главном событии, увеличиваются в пять раз. Также можно будет избежать значительных затрат с помощью ежедневных stage-сателлитов.

Но и это еще не все! В субботу культовый столичный клуб спортивного покера "Фулл Хаус" приглашает на PokerMatch разыграть еще один кубок и стать частью славной истории украинского покера. Турнир "Кубок клуба "Фул Хаус"" на PokerMatch пройдет с крутой гарантией 1 500 000 гривен! Не упускайте свой шанс!

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