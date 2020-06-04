На днях PokerMatch продолжил сотрудничество с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой. После подписания нового контракта Оля рассказала о том, какими были прошедшие два года в качестве амбассадора, об эмоциях в сборной Украины и карьере актрисы.

- Оля, поздравляем с новым контрактом. За прошедшие два года тебе наверняка есть что вспомнить?

- Да, это было очень яркое время, насыщенное событиями. Быть послом покера очень интересно, но непросто. Не всегда получается правильно преподнести саму концепцию игры. Объяснить людям, что покер – в первую очередь игра интеллекта, хоть и с элементом удачи. И он не имеет ничего общего с рулеткой или блэк-джеком… Быть амбассадором – это не только нести покер в массы. Нужно принимать участие в крупных живых турнирах и играть онлайн, а к этому у меня интерес никогда не пропадает!

- Как бы ты сформулировала в паре предложений, почему нужно играть на PokerMatch?

- PokerMatch – это качественный и удобный софт, огромный выбор кэш-игр и турниров, постоянные акции для новичков и регуляров, большое количество любителей, оперативная служба поддержки и быстрый вывод средств. И самое главное, что рум постоянно развивается, ребята придумывают новые фишки и не стоят на месте.

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- Ты провела уже десятки часов в прямом эфире на стримах. Каково это – играть и общаться со зрителями одновременно?

- Я воспринимаю стримы так, будто вокруг компания друзей и я в центре внимания (улыбается). Зрителям интересно пообщаться, посмотреть игру и, конечно, поболеть. Стараюсь делать стримы нескучными, рассказываю истории и поддерживаю приятную атмосферу. Конечно, в последнем мне помогают мои зрители.



Ольга Ермольчева. Фото: PokerMatch

- Наверняка случались какие-то прикольные ситуации в эфире, забавные вопросы?

- На каждом стриме происходит что-то интересное. Безусловно, мне нравится, когда аудитория активна. Есть у меня один зритель, No Logyc, он всегда задаёт альтернативные вопросы, на которые сложно отвечать: паста или пицца? Michael Jackson или Queen? Выиграть EPT или попасть на финальный стол WSOP?..

- В 2019 году ты дважды сыграла за сборную Украины по спортивному покеру в Кубке Наций. Крутая победа в Дублине и бронза в Киеве. Что вспоминается сейчас об этих двух турнирах?

- Прежде всего, огромное волнение и большая ответственность. Быть в команде лучших игроков страны – почётно и трепетно. Особенно приятно было одержать победу в Дублине, а лично для меня – получить награду MVP. Третье место в Кубке Наций в Киеве скорее разочаровало, чем порадовало.

- Дома играть сложнее, получается?

- В Киеве мы выступали в качестве действующих чемпионов мира, нам было необходимо выступить достойно и доказать, что победа в Дублине не была случайностью. Считаю, что нам не повезло, ведь отставание от второго и первого мест в итоге было небольшим.

- На днях наша сборная второй раз подряд стала чемпионом мира! В этот раз ты была топ-болельщицей, наверное, волновалась ещё больше?

- Да, очень переживала за нашу команду и постоянно мониторила, как наши идут. Но в этот раз, мне кажется, сборной было легче, чем в Дублине. Наш состав ещё больше усилился, команда подобрала тактику и её придерживалась! Ребята крутые, и мы все ими очень гордимся!



Ольга Ермольчева. Фото: PokerMatch

- Вечный вопрос: покер онлайн или живая игра? Где ты чувствуешь себя комфортнее и почему?

- Это будто отрезать обе руки и спросить, какая больше болит (улыбается). И там, и там есть свои плюсы. В живой игре это в первую очередь общение, а онлайн – возможность одновременно играть много столов.

- Знаю, что ты по натуре максималистка. Как мотивируешь себя на новые покерные достижения?

- Здесь всё предельно просто, двигаться вперёд мне помогают успехи друзей и знакомых, мои собственные большие расходы, а также потребность в признании.

- Согласна с мнением, что девушкам тяжелее добиться успеха в покере?

- Мне кажется, что девушкам не хватает усидчивости. Из-за того, что надо много времени посвящать теории, они быстро теряют интерес.

- Кстати, о девушках. В конце прошлого года у тебя был необычный опыт – комментирование финала отбора в сборную Украины. И у тебя здорово это получалось… Как чувствовала себя в новой роли?

- Как рыба в воде! Мне понравилось находиться в комментаторском кресле, чувствовала себя довольно уверенно, финалистки играли очень сильно, и комментировать их игру было сплошным удовольствием.



Ольга Ермольчева. Фото: PokerMatch

- Не могу не спросить ещё об одной грани твоего таланта – кинематографической. В ролике "Покер – это спорт!" ты освоила ещё и художественную гимнастику… Расскажи о съёмках и своих ощущениях, когда увидела результат…

- Это был один из самых захватывающих опытов в моей жизни! Некоторые сцены были сняты с первого дубля, что очень радовало меня и всю съёмочную команду. Не обошлось и без курьёзов. После съёмок ко мне подошла девушка-стилист и говорит: "Ольга, вы такая молодец! Так уверенно держитесь перед камерой, как настоящий профессионал. У меня немногие актёры справляются лучше вас! Скажите, вы не хотели бы стать актрисой?" Я ей ответила, что я уже не в том возрасте, чтобы становиться актрисой, имея в виду, что на актёра надо идти учиться лет в 16. "Да? А если не секрет, сколько вам лет? – поинтересовалась она. – Я весь день смотрела на вас и думала..." Я многозначительно молчу. Она не унимается: "Ну нет, правда, скажите, очень интересно! Только не говорите, что вам сорок!.." Да уж, таких комплиментов мне никто не делал.

- А ещё ты стала самым сильным звеном в шоу GipsyTeam! Как тебе игралось и побеждалось?

- Мне вообще очень нравятся интеллектуальные игры: "Брейн-ринг", "Кто хочет стать миллионером", "Что? Где? Когда?", и поучаствовать в подобном шоу было очень интересно. Половина вопросов была на тему покера, вторая половина – общие знания. Не скажу, что было легко, особенно в финале сезона, соперники были очень эрудированными. Но у меня сложилось. Без удачи, как и в любой игре, никуда!

- Последние месяцы весь мир сидит карантине. Советы от Ольги Ермольчевой, как оставаться в тонусе и не грустить в самоизоляции?

- Высыпайтесь! Старайтесь делать зарядку и следите за питанием, не переедайте, пейте воду. Читайте, учитесь новому каждый день, развивайтесь.

- Что сделаешь первым делом после окончания карантина?

- Пошью костюм с отливом и в Одессу! Поем жареной рыбки, куплю фруктов на Привозе – и домой. Хорошего по чуть-чуть (улыбается).

- Вернёмся к покеру. Начинающие игроки всегда особенно прислушиваются к советам опытных про. На что обращать внимание в первую очередь новичкам, на твой взгляд?

- Старайтесь больше времени уделять обучению и работе над игрой. Найдите тренера и/или единомышленников и прогрессируйте.

- Недавно ты продолжила сотрудничество с PokerMatch. Какие планы на третий год?

- Третий год сотрудничества будет годом покерных побед! Уверена, что всех любителей покера ждут приятные сюрпризы от меня и от PokerMatch! Следите за новостями!

Интервью подготовил Евгений Смертенко