Омаха – игра для покеристов с тугим кошельком

В отличие от Техасского Холдема, Омаха гораздо динамичная разновидность покера. Игра с четырьмя картами в руке зачастую напоминает американские горки, а размеры банков здесь просто ошеломляют.

В покерном комьюнити имя Виктора Блума ассоциируется с дерзостью, большим успехом и невероятными проигрышами. Такую репутацию "Isildur1" заработал прежде всего в онлайне, сделав ставку, в частности, на кэш-игру в Омаху. Бросив вызов признанным "акулам" игры Филу Айви и Патрику Антониусу, самоуверенный швед в короткие сроки спустил свой глубокий банкрол.

Читайта также: Разновидности покера: Омаха

Именно с участием Виктора "Isildur1" Блума в анналы покера вписали 5 рекордных банков, которые разыграли в Омаху в онлайне. Общая сумма, которая оказалась на середине столов, превышает 5 миллионов долларов. Поэтому проигрыш Блума за 5 раздач составил более 2,5 миллиона.



Виктор Блум и Патрик Антониус. Фото: pokernews

Вишенкой на торте стала стычка шведа с Патриком Антониусом на лимитах 500/1000 долларов. Оппоненты сформировали невероятный банк уже на флопе. "Isildur1" инвестировал в длинный стрит-дро, Патрик устоял с нижним стритом. В итоге рекордный банк, который "поехал" на бокс финна, составил 1 356 947 долларов США.