Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере

Покер уже давно доказал свое место среди интеллектуальных игр, где умения и навыки весят гораздо больше чем везение. Следовательно, как и в любой другой подобной сфере, развиваться можно только постоянно обучаясь, желательно у признанных профессионалов.

Кому-то подойдут видео-уроки и стримы, впрочем и более традиционные методы все еще актуальны. Мы предлагаем вам подборку лучших книг о покере.

Харингтон о Холдеме (3 тома)

(Harrington on Hold'em)

Харингтон о Холдем – один из самых авторитетных учебников о турнирном Безлимитном Холдеме. Для тех, кто хочет сделать покер своей профессией и стабильно добиваться успеха, эта книга – обязательна. Не зря ее перевели на множество языков.

Внутри можно найти универсальные советы по стратегии покера от чемпиона Main Event WSOP 1995 года Дэна Харрингтона. Кроме, своего чемпионства, Харингтон еще трижды попадал за финальный стол главного турнира WSOP – в 1995, 2003 и 2004 годах.

Рой Раундер. Легкая покерная математика

(Poker Math Made Easy No Limit Hold'em Secrets)

Вам кажется, что просчитывать все варианты в покере сложно и не понятно? Это не так! Если вы проучились хотя бы 6 классов, то вы без проблем сможете посчитать и свои шансы в покере. Без понимания покерной математики, садиться за стол не имеет никакого смысла. Эта книга объясняет всю теорию просто и понятным языком.

Миллер, Склански, Мальмут. Игра в холдем на низких лимитах

(Small Stakes Hold 'em)

В этой книге подробно объясняют все нюансы и тонкости для того, чтобы выигрывать в Холдем. Главное отличие этой книги от других подобных в том, что вас научат использовать агрессивный стиль, присущий практически всем профессионалам. Книга научит принимать правильные решения на многих примерах.

Фил Гордон. Маленькая зеленая книга

(Little Green Book: Lessons and Teachings in No Limit Hold'em)

Эта книга – гид по поведению и размышлениям профессиональных игроков. Автор не ограничивается размытыми советами о том, как надо играть. Вместе с тем, Фил расскажет о мотивах своих решений за покерным столом, что позволит вам лучше понять своих соперников.

Дойл Брансон. Супер-система. Курс интенсивного покера

(Super System: A Course in Power)

С помощью книги легендарного профессионала вы сможете понять все тонкости покера. В этой большой книге Дойл делится секретами и стратегиями игры, рассказывает об оригинальных приемах. А еще здесь огромное количество полной и точной покерной статистики.

Все эти книги могут дать вам необходимую базу, чтобы уверенно чувствовать себя за покерным столом и в онлайне, и в живых соревнованиях. Но конечно, они не заменят личного опыта, который просто необходимо получить, набив собственные шишки. Только сочетание теории и практики позволит стать успешным профессионалом.