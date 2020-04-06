Определились герои главного покерного онлайн-турнира Украины

В ночь с субботы на воскресенье, в крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch состоялся топовый онлайн-турнир PokerMatch Million! В этот раз миллионник превратился в увлекательное шоу, поскольку любители покера могли наблюдать за развитием событий в прямом эфире.

Практически каждый ивент PokerMatch Million может похвастаться каким-то особым достижением, и прошедший турнир не стал исключением. Он собрал 1 142 входа, благодаря чему призовой фонд составил рекордные 1 142 000 гривен! Еще ни один миллионник в этом году не предлагал разыграть такой куш, поэтому не удивительно, что игроки старались продемонстрировать свой лучший покер.

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После 9,5 часов бескомпромиссной борьбы, в турнире осталось четыре игрока, которые и разделили призовые выплаты между собой. Победителем стал титулованный регуляр Влад betman95 (на фото), который получил 137 451 призовых гривнен и звание чемпиона PokerMatch Million. Отличный результат!

В зону выплат попали 150 игроков, гарантировав себе как минимум по 1 827 гривен. Стоит отметить крутое достижение стримера PokerMatch Светланы Svetarik, которая смогла дойти до финального стола! Ее болельщики могли наблюдать за игрой в прямом эфире Twitch-канала PokerMatch. К сожалению, Svetarik с парой тузов на руках не смогла обыграть пару шестерок – противник собрал сет на ривере. Уверенная игра и шестое итоговое место принесли Светлане 42 825 гривен призовых.

Следующий миллионник PokerMatch Million состоится 18 апреля. Регистрируйтесь уже сейчас и получайте дополнительный бонус до 2500 гривен!