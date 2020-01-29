"Остров сокровищ", или рай для покерных миллионеров

Первую в году престижную серию суперхайролеров Triton Poker Series с 10 по 22 февраля будет принимать южнокорейский остров Чеджу.

В программе соревнований толстосумов 12 событий, самая дешевая из которых – турнир с бай-ином 250 000 гонконгских долларов (30 000 долларов США). Зато, вишенкой на торте будут сразу два Главных события с бай-ином 1 000 000 гонконгских долларов (130 000 долларов США). Это турниры по классическому безлимитному Холдему и Холдему с короткой колодой (6+). Последняя дисциплина очень популярна среди игроков азиатских стран.

Читайте также: они научат зарабатывать миллионы: Лучшие книги о покере

Серия Triton уже в третий раз посетит Корею. В 2018 и 2019 годах на ней отметились победами топ-покеристы мира. Крупнейший приз за один турнир получил белорус Никита Бодяковський, который два года назад стал победителем Main Event и заработал более 5,2 миллиона долларов США.



Джейсон Кун. Фото: pokercm

А вот американец Джейсон Кун — пока единственный игрок, которому покорились два турнира в течение одной серии. В 2019-м он одержал победы в миллионниках Short Deck Ante-Only и NLHE Triton Refresh. Эти победы пополнили банкролл Джейсона почти на 4 миллиона долларов.

Следить за разборками суперзвезд в Корее можно будет в режиме live. Прямые трансляции турниров планируют провести на Twitch и Youtube каналах Triton Poker.