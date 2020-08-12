Сказочные истории в онлайн-покере не редкость и случаются они чуть ли не ежедневно. Впрочем, особенно приятно рассказывать о тех, к которым непосредственно приложились наши соотечественники.

Недавно мы писали о крутом результате украинца под ником "lSultanchikl", который выиграл сразу 100 000 долларов, а теперь заметный успех пришел к другому представителю сине-желтого флага с ником "Hagautama". Он выиграл значительно меньше соотечественника – "всего" 7500 долларов, впрочем, и входной билет на турнир престижной онлайн-серии обошелся Hagautama только в 1 доллар!!!

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Такой бай-ин вместе с гарантией 100 000 долларов, конечно, привлек массу участников. В турнире зарегистрировались 65 111 (!) игроков и Hagautama победил всех, оказавшись на вершине итоговой таблицы с 7 476 долларами в кармане.

К слову, за финальным столом турнира играли сразу два украинца. Nick92NK завершил турнир пятым с неплохим заделом в 2 740 долларов.