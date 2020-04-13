Отыграв почти миллион евро, Гальфонд вырвал победу в матче с "VeniVidi1993"

Звездный американский покерист Фил Гальфонд героически победил в дебютном противостоянии так называемого Galfond Challenge — против онлайн-игрока "VeniVidi1993".

Напомним, в конце прошлого года американец бросил вызов всем хайролерам. Сыграть против него 25 тысяч раздач и остаться в плюсе. С разными условиями, добро дали пятеро игроков по высоким лимитам: звезды онлайна Перкинс, Кейтс и Шварц, а также онлайн-покеристы "Action Freak" и "VeniVidi1993".

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Именно "Veni" стал первым участником хедз-ап битвы. И начал игрок из сети просто блестяще. Он выигрывал сессию за сессией и на пике своего доминирования убежал в отрыв в почти миллион евро! Фил даже брал паузу, чтобы прийти в себя и подумать, не завершить ли противостояние. В итоге американец все же решил не складывать оружия. И не зря.

Гальфонду понадобился месяц, чтобы догнать "беглеца". Интрига дожила вплоть до финальной сессии. Соперники шли буквально рядом. Настоящий триллер. Даже в завершающий день боя преимущество кочевало от одного игрока к другому. Ключевым в последней сессии, а значит и в поединке, стал ложный кол "Veni". Ребята играли в омаху. Фил собрал фулл-хаус из десяток и четверок, а его соперник младший фулл-хауз. Гальфонд выиграл более двадцати тысяч евро. И наконец удержал преимущество. Остался в плюсе на полторы тысячи евро. Сверху американец получит еще 100 тысяч евро от "Veni". Если бы торжествовал покерист из сети, то Фил заплатил бы ему 200 тысяч евро.



Galfond Challenge. Фото: RIO

И настоящая сумма выигрыша американца будет заметно скромнее. Ведь за каждый день паузы, которую Гальфонд брал, когда был в большом минусе, он выплачивал сопернику по шесть тысяч евро. Чуть позже "Veni" также отдыхал, но гораздо меньше. Поэтому "штраф" американской звезды составил как раз около ста тысяч евро. Поэтому, битву покеристы завершили с почти тем же состоянием, что и начинали.

Зато, похоже, увеличилось количество поклонников каждого из игроков. Ведь за финальным противостоянием Гальфонда и "VeniVidi1993" в прямом эфире следили 25 тысяч человек.