Пасха на PokerMatch! Шесть специальных турниров с крутыми призами!

Приближается Пасха, а это значит, что пришло время пасхальных традиций и обрядов. Каждая семья соберется за трапезой и определит, чья крашенка крепче. Именно эту прекрасную традицию решил поддержать украинский покер-рум.

С 18 до 20 апреля на PokerMatch игроки смогут принять участие в шести праздничных ивентах в формате хедз-ап и прогрессивного нокаута с гарантированным призовым фондом 10 000 гривен в каждом!

Два раза в день, в 14:00 и 20:00 по киевскому времени, каждый желающий сможет определить прочность своих крашенок, открыв в лобби турнир [10k] Easter PKO HU со стартовым взносом лишь в 10 гривен! Вся сумма бай-инов пойдет в фонд наград за выбивание, благодаря чему минимальный приз за нокаут составит 5 гривен!

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Стоит отметить, что в турнирах не предусмотрен период поздней регистрации, поэтому хорошим решением будет поставить напоминание на своем смартфоне или зарегистрироваться в [10k] Easter PKO HU прямо сейчас!

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