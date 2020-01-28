Переиграйте звезд в покерном турнире на PokerMatch

На этой неделе зрителей канала PokerMatch в Twitch ждут интересные вечера и приятные сюрпризы

Во вторник и среду свои стрим в Twitch проведут послы PokerMatch Ольга Ермольчева Алексей Дурнев. 28 января лучшая покеристка Украины будет делиться своим опытом в прямом эфире и отвечать на вопросы зрителей.

Также все желающие смогут сыграть с Ольгой в фриролле по Китайскому покеру, в котором разыграют 3000 турнирных гривен. Тот, кто выбьет PokerMatch Pro с турнира, получит дополнительный приз. Турнирные гривны можно использовать для бай-инов в любые турниры в онлайн-руме.

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А в среду, 29 января, свои именные турниры на PokerMatch будет стримить известный шоумен Алексей Дурнев. Все участники турниров Durnev Fight Club с бай-ином 100 гривен и бесплатного Durnev Freeroll будут бороться за гарантированный призовой фонд – 5000 гривен в каждом. За выбивание Алексея также предусмотрена специальная награда.

Бесплатные турниры, которые созданы для покерных начинающих, можно найти в лобби PokerMatch, а пароли к ним вы узнаете во время стримов, которые стартуют в 20:00.

Также интересный челлендж начнут на этой неделе стримеры PokerMatch Андрей djonidze и Роман magicriver1. В случае поражения стример должен выполнить желание зрителей. Все подробности батл вы сможете узнать во время стрима Андрея и Романа в четверг, 30 января.