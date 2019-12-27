Перепутали победителя. Скандал года в покере

После завершения европейского этапа Мировой серии покера (WSOPE) 2019, поставивший точку во всей серии, организаторы взялись определять владельца престижной награды Игрок года WSOP.

После подсчета очков полученных на всех турнирах WSOP в течение года, триумф отдали уже легендарном профи Дэниэлю Негреану. Канадец – единственный кому до сих пор удавалось выиграть даже 2 титула Игрок года WSOP (2004, 2013), поэтому третий такой трофей стал бы уникальным достижением. Неудивительно, что Негреану целенаправленно шел именно к этой цели и победа изрядно его порадовала.



Дэниел Негреану ошибочно получил награду / cardmates

Вот только ... организаторы WSOP ошиблись с подсчетом зачетных баллов.

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Как выяснилось Негреану случайно насчитали 213 очков за попадание в призы в онлайн турнире, который является частью WSOP (Event 68: Online No Limit Hold'em Championship). Однако, на самом деле Дэниел вылетел из этих соревнований еще до призовой зоны. Недоразумение, при этом, проявили не организаторы, а покерный журналист Александр Еленский. Боссы серии, впрочем признали свою ошибку и извинились перед игроками. Поэтому обладателем звания Игрок года WSOP стал Роб Кэмпбелл, который за серию выиграл 2 чемпионских браслета и 4 раза побывал на финальных столах.



Роб Кэмпбелл – игрок года WSOP-2019 / wsop.com

Дэниел Негреану новость о том, что у него забирают титул воспринял спокойно (по крайней мере публично). В то же время, отметил, что если бы знал о реальном положении в таблице, мог бы скорректировать свою стратегию на WSOPE.

Я совершенно искренне радуюсь за Роберта Кэмпбелла. Я знаю, как важна была для него победа в номинации Игрок года. Он получил эту победу заслуженно, ведь выиграл в этом году сразу два браслета. А еще он замечательный человек, поэтому за него проще радоваться. Узнав об этом, я вовсе не расстроился. Удивился своей реакции. Не было ни одной негативной эмоции или ощущения потери.