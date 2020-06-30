Сегодня Мировая серия покера (WSOP) – событие огромного масштаба. Только Main Event прошлого года собрал более 8 тысяч (!) участников, а его чемпион Хосейн Энсан заработал 10 000 000 долларов.

Уже много лет WSOP привлекает к себе массу внимания медиа и всех тех, кто хотя бы краем уха слышал о покере. Однако, конечно, так было не всегда.

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Первые шаги Мировой серии были практически незаметными для кого-то, кроме ее непосредственных участников. В 1970 году первым официальным чемпионом мира по покеру стал Джонни Мосс и ему для этого даже не пришлось выигрывать турнир. После длительной сессии в кэш семь лучших на тот момент покеристов проголосовали за то, кто из них достоин титула чемпиона. Больше всего голосов досталось именно Моссу, поэтому он и получил кубок (браслеты на WSOP начали вручать только в 1976).



Джонни Мосс / фото: HistoryTime

Это событие, хоть и стало судьбоносным для покера, не вызывало ни малейшего интереса за пределами Лас-Вегаса. Поэтому для популяризации игры следовало что-то менять. Уже в следующем году появился привычный нам сегодня Main Event. Фризаут с бай-ином 5 000 долларов собрал 6 игроков. Выиграл его снова Джонни Мосс, подтвердив свой статус и заработав 30 тысяч долларов. Победитель тогда забирал все.



Амарилло Слим / фото: HistoryTime

Однако существенному толчку в развитии WSOP обязана своему следующему чемпиону. В 1972 турнир выиграл Томас "Амарилло Слим" Престон. Участников на этот раз было 8, и он получил 80 тысяч долларов, в качестве награды. После своего успеха Томас взялся на полную раскручивать себя и покер заодно. Амарилло поехал в турне США, привлекая внимание СМИ и общества в целом. Он начал появляться на телевидении и писал книги, его приглашали в кино. Благодаря Слиму, уже в 1973 году WSOP впервые транслировали на спортивном канале CBS. Именно в тот момент Мировая серия начала свой путь к тому, чтобы стать одним из главных спортивных событий года.