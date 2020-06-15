Минувшие выходные на PokerMatch были насыщены крутыми событиями и стали настоящим праздником для украинских поклонников покера. В трех турнирах серии PokerMatch UA Millions Online было разыграно более 3 500 000 гривен, десятки игроков смогли значительно увеличить свой банкролл, а чемпионы, к тому же, получили эксклюзивные трофеи!

В пятницу, 12 июня, игроков принимал турнир "Кубок Киева" с гарантированным призовым фондом в 500 000 гривен. Сразу же стало заметно, что серии такого уровня нравятся украинским покеристам, ведь гарантия была существенно превышена и составила 947 200 гривен. Почти миллион в первом же ивенте!

Турнир выдался непростым, и кубок заслуженно достался Александру "runner1" Туричау из города Шацк, что в Волынской области. За свои старания победитель получил 152 456 гривен призовых и кубок чемпиона престижной украинской покерной серии!



Александр "runner1" Турича с семьей. Фото: из архива игрока

Я не очень опытный турнирный игрок, но здесь я понимал, что это большая всеукраинская серия, хотелось сыграть ее и заявить о себе. Хочется, чтобы покерное сообщество узнало, что есть такой runner1, и он может демонстрировать результаты. Конечно круто, что сразу удалось выиграть кубок!

Два других трофея уикенда достались киевлянам. Виталий "beoz" Ярмолюк завоевал главный приз в турнире "Кубок PokerMatch" с призовым фондом 1 500 000 гривен, а трофей Федерации покера отправился в коллекцию Антона "toniuzi" Сулимки. Чемпионы получили 276 663 и 249 006 гривен соответственно.



Виталий "beoz" Ярмолюк. Фото: из архива игрока

Мне кажется, чтобы двигаться вперед, нужно постоянно задавать себе локальные цели и подниматься по ним, как по ступенькам, шаг за шагом, – говорит Виталий. – У меня даже есть специальная тетрадь, куда я записываю задачи: разобрать 10 раздач, посмотреть видео финалки и тому подобное. Но от браслета WSOP, конечно, не откажусь!

Серия продолжается, друзья! В ближайшие дни в ней будут разыграны призовые и трофеи в Кубке Одессы, Львова и Харькова с гарантиями 500 000 гривен! Удачи всем игрокам!

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