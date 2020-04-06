Первые чемпионы большой покерной серии с нокаутами

На PokerMatch успешно прошел первый уикенд грандиозной онлайн-серии PKO PONT с гарантированным призовым фондом 10 миллионов гривен.

С пятницы по воскресенье в крупнейшем украинском покер-руме состоялось 18 уникальных турниров, в которых участвовали несколько тысяч игроков. Более 300 покеристов уже получили свои призовые, а новоиспеченные чемпионы заработали пятизначные вознаграждения.

Наибольший приз отправился на счет игрока с ником chistiy, который стал победителем турнира по безлимитному холдему. Он показал великолепную игру и получил почти 54 тысячи гривен!

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В почетный список победителей попал и стример команды PokerMatch Игорь netigor. Он вновь продемонстрировал огромное преимущество над противниками и стал первым в ивенте по Китайскому покеру. Стоит отметить также замечательную форму другого стримера PokerMatch Степана solianyk, который стабильно проходит в призовую зону на старте серии.

Все результаты турниров уикенда смотрите на официальном сайте PokerMatch.

На данный момент никто из участников серии не смог завладеть двумя трофеями, поэтому основная борьба еще впереди! Серия продлится до 26 апреля включительно. Успехов!

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