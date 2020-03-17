Первые шаги в покере: как найти собственную "коронку" и заработать

Что выбрать: турниры или кэш, Техасский Холдем или Пот-Лимит Омаху? Какой вид покера является перспективным? Разбираемся в главных вопросах для новичков покера.

Кэш или турниры

Извечный вопрос, который не дает покоя многим поколениям покеристов. Что выбрать – свободу и стабильность кэш-игрока или популярность МТТ-профессионала, способного в корне изменить свою жизнь всего за одну сессию?

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Современный покер диктует свои условия, и сейчас практически невозможно сделать однозначный выбор. Все большее количество покер-про понимает необходимость основательной теоретической подготовки кэш-игрока, которую, в свою очередь, можно дополнить турнирными навыками.

Если еще десять лет назад можно было специализироваться на чем-то одном, то современные покеристы не могут позволить себе упустить выгоды той или иной дисциплины. Умная универсальность – вот то, к чему надо стремиться амбициозному игроку. Но какой вид покера является самым перспективным? Давайте попробуем взвесить все "за" и "против" наиболее популярных направлений.

Техасский Холдем

Техасский Холдем – самый распространенный вид покера, правила которого известны в каждом уголке планеты. Игра ведется с помощью двух карманных и пяти общих карт, благодаря которым собираются те или иные покерные комбинации. Холдем настолько популярен, что сейчас невозможно найти живую покерную серию или же онлайн-рум, в котором не было бы этой дисциплины.

Однако доступность и распространенность игры порождает жесткую конкуренцию, поскольку именно Холдем лидирует по количеству профессионалов. Тысячи покеристов посвятили огромное количество времени его изучению, поэтому так называемый порог входа для новичка здесь выше, чем в остальных видах.

Плюсы

Распространенность, доступность, большое количество учебных материалов в свободном доступе.

Минусы

Конкуренция, высокий порог входа для новичков.

Пот-Лимит Омаха (ПЛО)

Основным отличием ПЛО от холдема является то, что игроки получают не две, а четыре карты на руки. Эта особенность делает Омаху невероятно увлекательной игрой, поскольку в ней нет четкого распределения стартовых рук на слабые и сильные. Каждый префлоп-стартер имеет определенный потенциал, а разница между условно сильной и слабой рукой незначительна.

По распространенности Омаха занимает второе место после общепризнанного лидера и с каждым годом укрепляет свои позиции. В последнее время все дорогие кэш-игры проходят по правилам Пот-лимит Омахи.

Как ни странно, более высокая сложность по сравнению с Холдемом делает ее чрезвычайно выгодной для усвоения, поскольку покерный рынок испытывает дефицит учебных материалов по этой дисциплине. Любой трудолюбивый новичок может достичь значительных успехов, потратив сопоставимое, а то и гораздо меньшее время, чем любители техасского холдема.

Плюсы

Популярность, большое количество дорогого экшена, низкий порог входа для новичка.

Минусы

Недостаточное количество учебных материалов, сложность в освоении, дисперсионность. Проблемы с количеством игры в небольших онлайн-румах.

6+ Hold’em

6+ Hold’em, или покер с короткой колодой, – относительно молодая дисциплина, стремительно

завоёвывающая популярность на всех мировых площадках. Её главным отличием от всем знакомого Холдема является отсутствие в колоде карт от 2 до 5 и несколько видоизменённое старшинство комбинаций. Так, в самой популярной версии 6+ Hold’em, флеш бьёт фулл-хаус, а комбинация туз, 6, 7, 8, 9 считается стритом. Однако на крупнейших живых сериях чаще всего используются азиатские правила, где сет или трипс старше стрита и флеш бьет фулл-хаус.

Холдем с короткой колодой был придуман в Китае, поэтому никто не удивляется его динамичности.

Как и в Омахе, высокая вероятность получения сильной комбинации на поздних улицах приводит к

ожесточённой постфлоп-борьбе, а количество денег, вложенных в банк, достигает астрономических

величин.

Плюсы

Множество слабых соперников, возрастающая популярность.

Минусы

Дисперсионность, высокие требования к банкроллу.

Экзотические дисциплины

К так называемым экзотическим дисциплинам относятся ныне почти забытые виды покера, такие

как Разз, Стад, Бадуги, Куршавель и другие подобные им направления. Несмотря на свою крайнюю

непопулярность, в крупнейших покер-румах всё ещё можно найти любителей необычных карточных

дисциплин, большинство из которых изучают правила прямо во время игры.

Но все возможные преимущества перечёркиваются тем, что редкие виды покера не могут

обеспечить покериста стабильным количеством экшена, поэтому они остаются уделом

немногочисленных энтузиастов.

Плюсы

Малоизученность, слабые соперники.

Минусы

Отсутствие регулярной игры.

Несмотря на то, что покер – это сражение ярких индивидуальностей и интеллекта, которое не

предусматривает жёстких рамок, большинству начинающих игроков следует обратить внимание на

самые популярные дисциплины. Лучшим вариантом для старта будет изучение правил Безлимитного Холдема и наработка прочной теоретической базы, на которую легко наложить

основы других видов покерных игр, будь то Омаха или Холдем с короткой колодой.

После того как будут сделаны первые шаги, можно приступать к изучению Пот-Лимит Омахи,

которая входит в обязательный "джентльменский набор" профессионального игрока. Ну а если вас

привлекает экзотика, то открывайте правила Стад или Бадуги и получайте нестандартные покерные

навыки!