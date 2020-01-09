Первый покерный турнир года среди суперхайроллеров покорился австралийцу Бернсу

Определились победители в самом дорогом турнире серии UK Millions, который в январе проходит в Ноттингеме.

Турнир суперхайроллеров с бай-ином 25 тысяч долларов собрал 37 входов и призовой фонд почти в 900 тысяч. За столами соревновались известные спортсмены – Стив О’Двайер, Пребен Стоккан, Леон Цукерник и другие.

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До финального хедз-апа дошли австралиец Кале Бернс и российско-немецкий специалист Игорь Курганов. Игра один на один проходила в дружеской атмосфере. Соревнуясь за первый приз в 350 тысяч долларов покеристы угощались пивом. В финальной раздаче все решила "монетка". Карманная пара четверок Курганова не устояла против А-10 Бернса. Россиянин за второе место получил 222 тысячи долларов.



Кале Бернс и Игорь Курганов. Фото: UK Millions

Для Бернса это уже далеко не первый трофей на высшем уровне. В прошлом году он выиграл сразу два чемпионских браслета WSOP Europe на серии в Розвадове, а затем победил на престижной серии Poker Masters в США. Успешное выступление в Ноттингеме довел общую сумму призовых Бернса за карьеру в 8 миллионов долларов, и позволил приблизиться к легендарному Джо Хашему ($12 млн призовых) в списке самых успешных игроков Зеленого континента. Но все познается в сравнении. Например, Курганов уже заработал за покерными столами в турнирах более 18,5 миллиона.