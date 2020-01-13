Первый турнир-миллионник года на PokerMatch подчинился Степану Солянику из Тернополя

В субботу на PokerMatch состоялся первый в 2020 году турнир PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен!

Миллионник проходил в классическом стиле – без ребаев и аддонов. Итак, у игроков не было права на ошибку и все участники должны были показать свою лучшую игру для положительного результата. В турнир было сделано 919 входов, а в призовую зону попали 100 покеристов.

Борьба продолжалась более 9 часов, а рано утром в воскресенье определился чемпион. Им стал стример PokerMatch Степан Соляник из Тернополя. За победу он получил 156 616 гривен призовых. Также отметим игроков с никами 3ta5r и mustafa1977, которые заняли второе и третье места и получили 127 717 и 123 448 гривен призовых соответственно.

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Кстати, Степан сделал запись решающего часа турнира и прокомментировал события за столами. Этот стрим можно посмотреть на канале PokerMatch в YouTube.

Для Соляника это уже не первый успех в крупных турнирах в популярном украинском покер-руме. В прошлом году на серии PONT ему покорился турнир с призовым фондом 1 516 000 гривен! Завидная стабильность.

Повторить достижение Степана каждый сможет уже 25 января, когда на PokerMatch снова состоится турнир PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен!