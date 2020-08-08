За более чем 50 лет своего существования Мировая серия покера (WSOP) видела множество невероятных казалось бы историй и уникальных героев.

Однако Main Event 1985 выделяется даже на таком ярком фоне. А все потому, что в тот год стать чемпионом мира по покеру сумел мужчина навеселе.

Читайте также: Канадский ноунейм выиграл 2 браслета WSOP менее чем за 10 дней

Звали парня Билл Смит и он вообще редко расставался с бокалом чего-то покрепче. При этом у Билла была одна особенность – совсем, как у героя Джеки Чана в знаменитом фильме "Пьяный мастер". О ней рассказал хороший друг Смита и легенда покера Ти Джей Клотье. По словам последнего, Билл Смит очень плохо играл в покер на трезвую голову и еще хуже, когда напивался. Впрочем, где-то на половине этого пути Билл превращался "в лучшего покериста, с которым я когда-либо играл", утверждал Клотье.

Очевидно, в течение Main Event 1985 года, Смиту удалось максимально долго продержаться в этом "идеальном" состоянии. Турнир тогда собрал 141 участника и Билл победил всех. Одолев в хедз-апе своего друга Клотье, Смит заработал космические на то время 700 000 долларов.

И пытаться повторить результат Белла Смита вряд ли стоит, ведь тот успех стал единственным заметным в его карьере. А вот тот же Клотье, например, со временем выиграет аж 6 браслетов WSOP.