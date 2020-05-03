Плюс 400 тысяч долларов за несколько дней. Фил Гальфонд зарабатывает на своем челендже

Фил Гальфонд продолжает соревноваться с другими элитными покеристами в придуманном им челендже. Его третьим соперником стал успешный онлайн-про "ActionFreak", который смог выиграть у Гальфонда первую сессию.

Впрочем, после этого Фил смог собраться и принялся разрывать оппонента. За три следующие сессии он вышел в плюс на 416 442 евро.

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Соперники, вспомним, играют в Пот Лимит Омаху с блайндами 150/300 евро. Время для того, чтобы отыграться у "ActionFreak" еще есть. Пока оппоненты сыграли лишь 2 671 раздач из запланированных 15 000.

Одновременно с челленджем против ActionFreak Гальфонд играет еще и против Билла Перкинса и команды "Thirst Loung", где тоже лидирует. Однако и этого Филу мало. На днях он объявил, что 6 мая сыграет мини-челлендж против другого звездного покериста Дэна "jungleman" Кейтса. Они разыграют 750 рук в Пот Лимит Омаху с блайндами 100/200 евро. Тот кто проиграет будет вынужден записать видео, где назовет соперника лучшим игроком и лучшим человеком.