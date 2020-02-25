Мир покера привлекает множество игроков, и каждый находит в нем что-то свое. Одни ищут способ развлечься и весело провести время с друзьями, а другие делают ставку на профессиональную карьеру и зарабатывают деньги за виртуальными или реальными покерными столами. Но всех игроков объединяет одна черта – они по-настоящему любят покер во всех проявлениях и посвящают ему огромное количество времени.

В этой статье мы ответим на самые распространенные вопросы новичков, которые еще не определились со своим отношением к самой популярной игре в мире.

Что такое покер?

Покер-карточная игра, главной целью которой является выигрыш фишек с помощью той или иной покерной комбинации. Существует множество разновидностей покера, но наиболее массовыми считаются Техасский Холдем и Пот-Лимит Омаха.

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Главной отличительной чертой этой замечательной игры является ярко выраженный соревновательный аспект и возможность реализовать интеллектуальное превосходство над противником, что делает её похожей на шахматы. Так же как и в шахматах, в покере можно играть один на один или же развлекаться с друзьями, формируя короткие (до 6 игроков) или длинные (до 10 игроков) столы.

Покеристы, которые переросли уровень домашней игры, могут попробовать свои силы в онлайн-покер-румах, где против них будут сражаться виртуальные соперники со всего мира, а также в живых событиях, посещая специальные клубы.

Почему покер – это круто?

Покер не зря привлекает столько внимания, ведь мир не раз становился свидетелем небывалых побед, которые навсегда меняли жизнь игрока. Так, знаменитый «покерный бум» 2003 года начался после невероятной истории Криса Манимейкера – простого американского бухгалтера, который смог выиграть $2 500 000, вложив всего $40! Да, этот случай похож на сказку о Золушке, но он абсолютно реален и, к слову сказать, не является чем-то удивительным, так как за более чем 450-летнюю историю покер насчитывает сотни подобных эпизодов!



Не менее удивительным выглядел эпичный триумф Аристедиса Москонаса, завоевавшего первый приз в одном из ивентов Мировой серии покера-2019. Грек находился на грани вылета из турнира, у него оставалась всего лишь одна фишка, но он продемонстрировал железную волю к победе и унёс с собой $195 000 призовых!



Однако и эти истории меркнут на фоне успеха Марата "maratik" Шарафутдинова, выигравшего $1 000 907! Сколько он заплатил за участие в турнире? В том-то и дело, что он смог пройти через отборочный этап, не истратив ни единой копейки! В качестве взноса использовались специальные очки лояльности покер-рума (FPP), которые выдавались за игру. История простого таксиста вызвала настоящий фурор в мировом комьюнити, и Марат стал живым воплощением покерной мечты.



Возможность сразиться за крупный приз, получить известность и навсегда вписать свое имя в историю – вот главные факторы, которые делают покер одним из самых увлекательных хобби в мире!

Разрушаем предрассудки

Интернет пестрит упоминаниями о мошеннических схемах, с помощью которых со счетов простых пользователей воруют деньги. Однако при ближайшем рассмотрении большая часть этих небылиц не имеет под собой ни малейшего основания. Покер – точно такая же игра, как и все остальные, и обладает сопоставимыми факторами риска. Румы выделяют громадные средства на усовершенствование собственной безопасности, поэтому стать жертвой обмана можно только по неосторожности.



Первой по распространённости можно считать легенду о «компьютерном разуме», которая гласит, что в онлайн-покер-румах нет настоящих живых игроков. Это, конечно же, миф, так как служба безопасности каждой более или менее крупной площадки тщательно следит за подозрительными аккаунтами и при малейшем подозрении блокирует их навсегда. В отличие от казино, где игрок становится частью заранее запланированного сценария, покер дает возможность сражаться против реальных оппонентов.



Следом за ним идут рассказы о «подкрученном ГСЧ» и тому подобных небылицах. Почему мы уверены в честности крупнейших покерных площадок? Да потому, что для них нет ни малейшего смысла портить свою репутацию из-за такой мелочи, как генератор случайных чисел (ГСЧ), который, кстати, проходит обязательную сертификацию в независимых лабораториях. Покер-румы получают настолько хорошую прибыль, что просто не пойдут на нарушение правил, рискуя своим существованием.



Еще одна частая фобия - боязнь ботов. Боты – компьютерные программы, полностью заменяющие человека, и в некоторой части недобросовестных покер-румов найти подобных «игроков» не составит большого труда. Но стоит заметить, что это касается только небольших покерных площадок, экономящих на работниках службы безопасности. Румы «большой десятки» вполне эффективно сражаются с программами, а конфискованные средства распределяются среди пострадавших игроков.

С чего начать?

Если вы все-таки решили попробовать свои силы – не торопитесь. Постарайтесь побольше узнать о покере и его разновидностях, а также понять, какой вид подходит именно вам. Нравится общение с людьми? «Битва взглядов» является неотъемлемой частью вашей философии? Скорее всего, живой покер именно то, что нужно. Любите тишину и домашний уют? Попробуйте онлайн-покер на одной из популярных площадок!



Изучать правила лучше за виртуальными столами, играя на условные деньги, или «фантики», как их называют профессионалы. Так вы сможете выучить покерные комбинации, разобраться в тонкостях торговли и стандартных стратегиях, не потеряв ни единого цента. Неплохой тренировкой будет игра в бесплатных турнирах (фрироллах), которые, тем не менее, дают возможность получить реальные призовые.



Только после полного усвоения правил можно сделать первый депозит или сходить в покерный клуб, чтобы ощутить всю прелесть игры на реальные деньги. Начните с минимальных ставок и плавно повышайте их по мере прогресса. Так вы будете застрахованы от крупных проигрышей и связанного с ними психологического дискомфорта.

От развлечения к профессиональной игре



Какой солдат не мечтает стать генералом, а покерный любитель – матёрым профессионалом? Запомните: профессия покериста дает много свобод и перспектив, но подходит далеко не каждому человеку. Первым и самым главным показателем того, что вы имеете задатки покер-про, является игра в плюс на длинной дистанции. Показываете уверенный рост на протяжении полугода и доходы от покера давно превысили размер официальной зарплаты? Создайте «подушку безопасности» на два-три месяца, еще раз взвесьте все «за» и «против» и только потом принимайте окончательное решение.



Профессиональный покер – это тяжёлый труд, требующий полной самоотдачи и железной веры в успех.

Только ответственная игра

Оценка всех рисков, связанных с игрой, – неотъемлемое качество покериста. Тщательное планирование расходов и грамотное отношение к выигрышам обеспечат комфортное развитие с низкими рисками банкротства. Продумайте тактику на разные случаи жизни и не отклоняйтесь от неё, как бы сильно вам этого ни хотелось.



Раздел постоянных расходов должен включать в себя не только средства на оплату жилья или покупку продуктов питания, но и деньги, которые потребуются на приобретение обучающих материалов или занятия с тренером. Если вы студент, у которого есть возможность дополнительного заработка, – запас на случай непредвиденной ситуации может быть минимальным. Однако если вы являетесь счастливым мужем и отцом – всеми способами избегайте малейшего риска.

Цели и средства для достижения успеха

Современный покер практически не ограничен в средствах развития, выгодно отличаясь от более ранней эпохи, когда игроки были вынуждены использовать подозрительные программы с низким коэффициентом полезного действия. Покерист образца 2020 года может приобрести подписку на различные обучающие ресурсы, смотреть стримы лучших мировых покер-про, заниматься с личным тренером, работать с качественными программами и получать с их помощью бездну актуальной информации.



Но даже самый лучший тренер не сможет передать свои знания человеку, который не хочет их усвоить. Грамотное построение тренировочного процесса и непрерывность роста по лимитам – вот главная цель амбициозного новичка.



Покер. Фото: Onlinepokerpro

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