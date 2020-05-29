Почти две тысячи счастливчиков полетят в Лас-Вегас бесплатно

Владелец казино "D Las Vegas" подарил американцам 1700 бесплатных билетов на самолет в столицу развлечений.

В июне в США планируют открыть казино. Поэтому жизнь в Лас-Вегасе снова заиграет всеми привычными красками.

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Правда, некоторые эксперты прогнозировали существенный спад популярности игровых заведений в столице развлечений. Мол, люди сначала будут бояться съезжаться в одно место, да и денег у американцев стало заметно меньше из-за пандемии коронавируса.

Похоже, скептические прогнозы не подтверждаются. Владелец "D Las Vegas" решил оплатить тысячу авиа-билетов на июнь желающим поехать поиграть в покер. Их просто расхватали за два часа. Бизнесмену пришлось докупать еще 700 билетов, которые также быстро нашли своих владельцев.

Поэтому, очевидно, длительный карантин разжег еще большее желание у американцев снова вернуться к любимой игре.