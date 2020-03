Почти 50 миллионов долларов и 3 браслета WSOP. Путь к успеху Джастина Бономо

Джастин Бономо – известный покер-про, который сейчас занимает вторую строчку в мире по карьерным призовым в живых турнирах. За 15 лет карьеры Бономо завоевал уже почти 50 миллионов долларов.

Увлечение картами у Джастина началось еще в детстве. Он был очень успешным в популярной игре Magic: The Gathering. В 12 лет он уже участвовал в турнирах, призовые которых достигали 250 тысяч долларов.

Собственно, возвращаясь с одного такого турнира Бономо заметил трансляцию WSOP и, как выяснится впоследствии, тем самым нашел свою профессию. Ради покера американец решил бросить учебу в колледже и, получив поддержку от родителей, начал строить покерную карьеру.

С 16 до 21 года Бономо уже успел выиграть сотни тысяч долларов. В 2005 году (в свои 19) он стал самым молодым в истории участником телевизионного финального стола EPT. Уже за два года Джастин смог дебютировать на WSOP и сразу занял 4-е место в одном из турниров, за что заработал более 150 тысяч долларов. Сейчас же у Бономо уже 3 чемпионских браслета WSOP. Один из них заслуживает особого внимания. В 2018 году он выиграл The Big One for One Drop с бай-ином 1 000 000 долларов. Победа принесла американцу 10 миллионов долларов и позволила выйти на первое место в истории по размеру призовых в живых турнирах. Сейчас в его активе 49 128 107 долларов. Только летом 2019 года, его подвинул Брин Кенни (56 403 507 долларов).



Джастин Бономо / фото: CardsChat

Такие выигрыши позволяют Джастину Боному активно заниматься благотворительностью. Еще в 2007 году он жертвовал деньги научному фонду SENS, занимающемуся изучением способов замедления старости. А сейчас активно участвует в мероприятиях благотворительного фонда REG, созданного профессиональными покеристами.