Почти полмиллиона долларов за день: малайзийской покерист победил именитых игроков-хайроллеров

Один из самых прогрессивных покеристов Азии пополнил коллекцию трофеев. Игрок из Малайзии Чин Вен Лим создал сенсацию на однодневном турнире с высокими лимитами, который завершился в Чехии. Соревнования проходили в рамках Европейского покерного тура.

Вход в турнир стоил 25 тысяч евро. Желающих попробовать удачу собралось полсотни. Призовой фонд составил 1 миллион двести тысяч евро.

На пути к финальной дуэли малайзиец выбил таких известных игроков, как Тимоти Адамс и Матиас Эйбингер. Триумф Чин Вен Лиму принес пара валетов. Он "доехал" на флопе.

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Лим заработал 420 тысяч долларов. А финалист нидерландец Йорит Ван Хоф-273 тысячи долларов.



Йорит Ван Хоф. Фото: cardmates.net

Призовые за победу позволили Чин Вену ворваться в пятерку самых успешных малайзийских покеристов всех времен. Всего за свою карьеру 27-летний игрок уже заработал 8 миллионов долларов в "живых" турнирах.