Под Новый год Дэниел Кейтс заснул за покерным столом

Американский профессионал в компании еще нескольких известных покеристов решили встретить праздники с любимым делом в так называемой Bobby's Room.

Это специальный зал внутри одного из самых популярных казино Лас-Вегаса Bellagio. Bobby's Room известна своими играми с очень высокими ставками, поэтому не удивительно, что здесь можно встретить топовых профессионалов. На этот раз компанию упомянутому Кейтсу составили Гас Хансен, Тимофей Кузнецов, Дэвид Оппенгейм, Скотт Сивер. Играли в пот-лимит Омаху с блайндами 1000/2000 долларов. Разошлись ребята не на шутку, не заметив даже как встретили за столом Рождество. Хотя без последствий марафон таки не прошел для Дэниэля Кейтса, который заснул прямо в процессе. Этому немало удивился Скотт Сивер, который и поделился фото уставшего коллеги:

Sitting next to @junglemandan I must say he seems to NOT be enjoying the process. #TrustTheProcess pic.twitter.com/hlnnOKUtw5 — Scott Seiver (@scott_seiver) December 27, 2019

Перевод: Сижу за столом рядом с Junglman. Кажется он не получает удовольствия от процесса.

Кейтс, впрочем нашел, что ответить: Боюсь проиграть все в пух и прах, но учусь получать удовольствие от процесса. Наслаждайся моментом, парень. Кому вообще нужны деньги?

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Что же, Кейтсу деньги может и действительно уже не очень нужны. В 2019 году он получил 1 300 000 долларов призовых только в живых турнирах.