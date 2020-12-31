Под Новый год Дэниел Кейтс заснул за покерным столом
Американский профессионал в компании еще нескольких известных покеристов решили встретить праздники с любимым делом в так называемой Bobby's Room.
Это специальный зал внутри одного из самых популярных казино Лас-Вегаса Bellagio. Bobby's Room известна своими играми с очень высокими ставками, поэтому не удивительно, что здесь можно встретить топовых профессионалов. На этот раз компанию упомянутому Кейтсу составили Гас Хансен, Тимофей Кузнецов, Дэвид Оппенгейм, Скотт Сивер. Играли в пот-лимит Омаху с блайндами 1000/2000 долларов. Разошлись ребята не на шутку, не заметив даже как встретили за столом Рождество. Хотя без последствий марафон таки не прошел для Дэниэля Кейтса, который заснул прямо в процессе. Этому немало удивился Скотт Сивер, который и поделился фото уставшего коллеги:
Перевод: Сижу за столом рядом с Junglman. Кажется он не получает удовольствия от процесса.
Кейтс, впрочем нашел, что ответить: Боюсь проиграть все в пух и прах, но учусь получать удовольствие от процесса. Наслаждайся моментом, парень. Кому вообще нужны деньги?
Читайте также: WSOP-2019: итоги и рекорды
Что же, Кейтсу деньги может и действительно уже не очень нужны. В 2019 году он получил 1 300 000 долларов призовых только в живых турнирах.