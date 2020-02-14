Подарки онлайн в новой покерной акции

На PokerMatch стартует новая интересная акция для игроков, предпочитающих кэш-игру. Дополнительные призовые на счет можно получить почти каждый день.

С 15 февраля в популярном украинском покер-руме PokerMatch все игроки могут получить подарки на свой счет в акции Сash Drop. За кэш-столами Безлимитного Холдема и Омахи будет формироваться специальный дополнительный призовой фонд. Он будет расти после каждой сыгранной раздачи, а получить свою часть от большого приза игроки смогут в любой момент.

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Надо только сыграть 25 раздач на одном лимите и играть за столом в то время, когда проходит розыгрыш. Все подробности акции Cash Drop вы можете узнать на официальном сайте PokerMatch.

Напомним также, что дополнительные призовые и приятные бонусы ждут вас и в других популярных акциях в PokerMatch. А уже в ближайшие выходные вы сможете побороться за солидные денежные награды в топ-турнирах Saturday Main с гарантией 300 тысяч гривен и Sunday PKO Champions с гарантией 150 тысяч гривен.