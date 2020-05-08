Как похудеть за 1 000 000 долларов: сумасшедшие пари покеристов

Мы продолжаем рассказывать вам о невероятных спорах профессиональных покеристов.

Кто пропустил первую часть где, среди прочего, можно увидеть мужчину с силиконовой грудью, она вот здесь. А мы идем дальше.

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Приятно и полезно

Легенда покера Дойл Брансон за свою карьеру успел заключить десятки, если не сотни пари. Выигрывал далеко не всегда, но в 2003 году все же сумел серьезно пополнить свой кошелек. Сразу 10 человек поставили по 100 тысяч долларов каждый на то, что Брансон не сможет за определенный отрезок времени опустить свой вес ниже 135 килограммов. Не без проблем, но Дойл справился с задачей и разбогател сразу на 1 000 000 долларов.

Цена принципов

Обладатель двух браслетов WSOP и постоянный участник дорогих кэш-игр Дэвид Грей любил подшутить над своим коллегой вегетарианцем Говардом Ледерером, подсовывая ему как не стейк, то колбаску. Говард мужественно держался, пока Грей не предложил ему 10 000 долларов за то, чтобы съесть гамбургер. Такая сумма быстренько превратила Ледерера в мясоеда.

Голова над водой

Настоящие покеристы не могут даже спокойно позагорать. Как-то, проводя время на пляже, Фил Хельмут предложил Хаку Сиду пари на 50 тысяч долларов, что тот не сможет просидеть в океане 18 часов с одной лишь головой над водой. Сид пари принял и продержался аж 3 часа. Результат хоть и не плохой, но с солидной суммой пришлось расстаться.