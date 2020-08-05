Как мастера нард стали успешными покеристами и что объединяет эти интересные игры.

Нарды возникли еще в Древнем Риме и довольно быстро завоевали популярность во всем мире. В них играли в крестовых походах, в покоях императоров и военачальников, а с течением времени доска, фишки и кубики появились чуть ли не в каждом доме.

Читайте также: Американка бросила вызов самой популярной разновидности покера

Как и покер, нарды требуют от игрока знаний математической базы и умения стратегически мыслить, поэтому немало известных покер-про уделяют им огромное количество своего времени.

Это и Дэн Харрингтон, автор известных книг об основах покера, и восьмикратный обладатель браслетов WSOP Эрик Сайдел, который, кстати, входит в Зал славы покера. Но самым известным любителем нард является "датский дог" Гас Хансен.

Если верить слухам, Гас – один из сильнейших мировых игроков в хайстейкс-нарды и свой основной капитал он получил именно в частных поединках с богачами.

Например, французский нардист Жан-Филипп Рор утверждает, что в 2012 году Хансен выиграл в нарды свыше $2,5 миллионов всего за два дня! Говорят, что тогда "жертвой" датчанина стал российский олигарх.

Несмотря на внешнюю простоту, нарды способны принести покеристам настоящее удовольствие от боя с хорошим соперником. Недаром некоторые покер-румы, как украинский рум PokerMatch, начали добавлять в свой список дисциплин это замечательное развлечение.

Если вы любите покер, то вам однозначно стоит попробовать себя в нардах. Кто знает — возможно, именно вы станете следующим призером самых престижных мировых турниров по этой игре!