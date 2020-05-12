Оффлайн-покер "оживает" после двух месяцев карантина

Чешский Розвадов, который в последние годы справедливо заслужил прозвище европейского Лас-Вегаса, вновь открыл свои двери для покеристов.

Впервые с 13 марта заработали King's Resort Rozvadov и Admiral Casino, Rozvadov. Кроме того, возобновила свою работу и главная покерная площадка в столице Чехии – King's Casino Prague. Во всех заведениях пока доступны только кэш-игры, впрочем, там надеются, что смогут совсем скоро восстановить и турниры.

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Несмотря на то, что Чехия одна из первых в Европе начала оправляться от пандемии и ослаблять карантин, все же еще остается немало ограничений. Это, в частности, касается также игровых заведений:

Все посетители казино должны носить маски.

Как только кто-то покидает свое место, персонал будет дезинфицировать этот участок перед приходом следующего игрока.

Все работники будут защищены пластиковыми масками.

Заказ еды в пределах казино – запрещен. Эти ограничения должны снять через 14 дней.

На какое-то время Чехия станет настоящей Меккой для профессиональных игроков. Ведь пока закрытыми на карантин остаются казино даже в Лас-Вегасе. Правда и там уже виден свет в конце тоннеля. Так, генеральный менеджер одного из крупнейших игровых заведений в мире – Caesars Palace Тони Родио рассказал, что рассчитывает на открытие еще до конца этого месяца.