В сентябре 2008 года, тогда еще малоизвестная певица Стефани Джерманотта под псевдонимом Леди Гага, презентовала песню Poker Face. Вскоре после этого, Стефани станет звездой мирового масштаба и, намеренно или нет, посодействует популяризации покера.

Именно с легкой руки Леди Гаги выражение Poker Face (что означает сосредоточенное, лишенное эмоций лицо) станет узнаваемым мемом и даже выйдет за рамки покерной терминологии.

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Песня завоюет премию Грэмми в номинации "Лучшая танцевальная композиция". И уже впоследствии в статусе звезды, Леди Гага не будет скрывать, что источником ее вдохновения стала любовь к карточным играм и в частности к покеру . Среди прочего, она хотела порадовать своих друзей, которые увлекаются этой игрой.

Не удивительно, что покер стал главным лейтмотивом видеоклипа, который появился незадолго после релиза песни. По сюжету героиня Леди Гаги на протяжении видео с переменным успехом играет в покер... на раздевание. Секс, к слову, вторая после покера тема песни. В тексте масса отсылок интимного характера. Среди прочего Леди Гага здесь намекает даже на собственную бисексуальность. О популярности клипа излишне и говорить. Сегодня у него более 740 миллионов просмотров на YouTube!

Poker Face – безусловно, самая популярная песня о покере, но далеко не единственная. Так, другая поп-звезда Кэти Перри в 2009 году выпустила клип "Waking Up In Vegas" ("Просыпаясь в Вегасе"), в котором роль самого себя сыграл Даниэль Негреану:

А вот легенда тяжелой музыки группа Motorhead посвятила песню "Ace of Spades" знаменитой истории о руке мертвеца: