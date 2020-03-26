Покер без сексизма: фильм, который вдохновит женщин-игроков

Сандра Мор, которая активно отстаивает права женщин, в частности в покере, представила свой очередной продукт. На экраны вышел фильм "Королевы покера", который призван не только разрушить гендерные стереотипы, но и вдохновить женщин к активному участию в интеллектуальной игре.

Мужчины, как известно, считают покер своей территории. Собственно об этом красноречиво говорят цифры: глобальное представительство женщин в покере составляет менее 7%. А самый популярный оффлайн-турнир – Главное событие WSOP – собирает лишь 4% покеристок. Автор фильма "Королевы покера" Сандра Мор хочет ситуацию изменить.

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До съемок в документальном фильме Мор привлекла в частности Кристен Бикнел, Кэти Либерт и Дженнифер Херман, которые на собственном примере доказали, что женщины могут достигать значительных результатов в покере. Их общие достижения измеряются миллионами долларов призовых, и мужчины просто вынуждены уважать их за овальными столами.

Кроме топовых покеристок в фильме Сандры Мор, в частности, свое мнение высказал и Даниэль Негреану. Один из самых успешных игроков в истории утверждает, что женщины являются потенциально более талантливыми игроками, чем мужчины, а именно многочисленные стереотипы заставляют покеристок держаться в тени.