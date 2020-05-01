Покер будущего: как будет выглядеть игра после карантина

Офлайн покер уже несколько месяцев стоит на паузе. Из-за пандемии коронавируса все казино и покерные клубы пришлось закрыть, а турнирные серии перенести на лучшие времена. Впрочем, скоро игра вернется за овальные столы, правда уже не в привычном формате.

В Мекке игорного бизнеса, в Лас-Вегасе, активно готовятся к возвращению многочисленной армии игроков, в том числе покеристов. Владельцы заведений понимают, что даже после карантина придется заботиться о безопасности клиентов, и поэтому заранее переоборудуют свои казино.

Читайте также: Покер над облаками: офлайн жив даже в условиях карантина

Директор гемблинговой компании Synergy Blue Джо Буневит поделился в своем Твиттере видео, продемонстрировав, что, вероятно, ждет игроков. Столы оборудуют прозрачными перегородками, которые будут отделять игроков друг от друга и от дилера.

Такие метаморфозы, прогнозируемо, большинство восприняли с критикой. Конечно не обошлось и без юмора. По интернету уже гуляют многочисленные мемы на тему перегородок за игорными столами.

Фото: Twitter