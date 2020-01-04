Poker Face – навык в покере, который переняли актеры и звезды сцены

Poker Face – это довольно распространенное понятие. Оно означает абсолютное отсутствие эмоций на что-либо. Этот прием позволяет замаскировать ваши впечатления, эмоции на конкретную ситуацию или событие.

Подавляющее большинство людей считает, что Poker Face – то исключительно такое выражение лица, которое не выдает эмоций. На самом же деле в покере этот термин имеет более широкое значение. Это еще и ситуация, когда игрок специально вводит соперников в заблуждение. Своей актерской игрой.

Например, показывает, что ему пришла плохая карта, а на самом деле все не так. Или же наоборот, блефует.

В покере Poker Face – это не только элемент защиты (скрыть эмоции), но и часть атаки, прессинга (обмануть соперников).

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Этими навыками в совершенстве владеют все элитные покеристы. Но всю дистанцию турнира сидеть с "каменным" лицом конечно нереально. Профессионалы отмечают, что чаще всего "маску" надевают в двух случаях. Когда блефуют или же имеют натсовую комбинацию. Тогда им особенно важно напугать или заманить в ловушку оппонентов.

Еще один вариант Poker Face: всю дистанцию турнира быть на одной волне. Не зависимо от руки. Чаще выбирают вариант "весельчака", коммуникабельного игрока. Или же запертого в себе сосредоточенного "серьезного дяди".

Понятие Poker Face сейчас уже стало частью массовой культуры. Здесь его понимают как лицо без эмоций. У этого термина есть собственный узнаваемый смайлик, создано немало мемов.



Мем Poker Face. Фото: knowyourmeme

Над некоторыми голливудскими актерами нередко смеются. Говорят, что у них Poker Face. То есть, одинаковое выражение лица на "все случаи жизни". Больше всего достается легендарному "Уокеру Техасскому Рейнджеру" Чаку Норрису и звезде "Сумерек" Кристен Стюарт.



Poker Face Кристен Стюарт. Фото: wallpapersafari