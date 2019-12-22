Покер как профессия: игра в онлайне

В 21 веке немало вариантов для заработка в интернете. Онлайн-покер в списке виртуальных профессий задних не пасет. Не является исключением в этом направлении и Украина. Как эталон – пример успешного украинского покериста в онлайне – Романа «Romeopro» Романовского, который в сети заработал больше 12,5 миллионов долларов.

Такой успех – не только совокупность опыта и мастерства. Покер – дисциплина, которая подчинится не каждому. А если не придерживаться главных принципов – и подавно.

Стратегия

Для начала не помешает хорошенько промониторить рынок онлайн-покера. Большинство платформ предлагают новичкам различные бонусы на первый депозит, организуют выгодные акции, насыщают турнирную сетку фриролами.

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Если же у вас уже есть определенный опыт и соответствующие средства, нужно четко определиться с главным направлением игры в сети. А, как показывает опыт, оптимальной здесь является игра за кэш-столами. Еще один ключевой момент – контроль банкролла, то бишь доступных для игры средств. А для сессии нужен гандикап примерно в 300 больших блайндов (стол 1-2 гривны – банкролл 600 гривен).



Роман «Romeopro» Романовский. Источник: cardmates

На конкретном лимите придется задержаться надолго, форсировать события в кэш игре не стоит. Нужно, так сказать, побить лимит перед тем как переходить на следующий уровень уже с дорогими блайндами. Специалисты берут за основу дистанцию в 25 тысяч сыгранных рук, которая сопровождается положительной динамикой.

Специализация

Как и в игре в кэш, размер банкролла является важным и в турнирах в формате Sit and Go и многое-столовых баталиях. Турниры MTT (англ. – multi table tournament), не следует забывать, позволяют серьезно развить банкролл в короткие сроки. Здесь даже небольшие инвестиции можно приумножить в сотни, даже тысячи раз. Впрочем, на пути к солидным призовым придется оставить за спиной немалый пелотон соперников. А затем в МТТ стоит заручиться благосклонностью фортуны, что конечно ставит под сомнение хорошие перспективы на дистанции. И какое бы направление в покерной карьере вы не выбрали, ваша главная цель – методическое накопление опыта и построение банкролла для более высоких лимитов.

Психология

В покер, как правило, приходят за азартом. Для начинающих – это погоня за адреналином, способ самореализации или приятное времяпрепровождение. Впрочем, если задаться целью превратить игру в онлайне на дополнительный или главный источник доходов, нужно кардинально изменить отношение к покеру. Еще один важный момент – рациональность инвестиций. Или же, играть в покер на последние деньги – не вариант.

В конце концов, серьезного успеха в покере достигают только самые терпеливые и психологически устойчивые игроки. Нужно быть готовым к неудачам – бед бит, даунстрик. А также уметь минимизировать влияние тильт на вашу игру. После локального фиаско, не стоит продолжать игру в компании агрессивных или лузовых игроков. Не помешает также убавить обороты – уменьшить лимиты или традиционное количество столов.



Покер в онлайне. Источник: takeitpersonelly.com

Обучение

Как и в любой профессии, в покере нужно постоянно совершенствоваться. Один из самых эффективных способов – детальный анализ собственной сессии с ретроспективой на сомнительные решения. Для того, чтобы подтянуть свою игру в определенных аспектах, на помощь придет множество специализированной литературы, гайдов и бесплатных уроков. Еще один действенный способ для совершенствования – просмотр онлайн-стримов с участием авторитетных игроков, профессионалов, для которых покер уже стал полноценной профессией. Шансы пополнить ряды профи, очевидно, есть у каждого. Все зависит от затраченных усилий и серьезности намерений.