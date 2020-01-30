Покер на ощупь: история особого игрока

Американца Хэла Любарски не часто можно было встретить за овальным столом, и успехи покериста откровенно не впечатляли. Лучший результат Любарски – 197 место на WSOP Main Event 2007, которое принесло ему более 51 тысячи долларов.

Но есть одно но. Хэл Любарски – абсолютно слепой и буквально играл в покер на ощупь. Потеряв зрение в детстве из-за осложнения болезни, американец впрочем, не лишился мечты стать профессиональным игроком в покер. Правда, для этого пришлось заручиться поддержкой помощника, который озвучивал Хелу его руку и все, что происходило за покерным столом.

Читайте также: "Безлимитный" Джек Ури, или прапрадед за покерным столом

В 2007 году Любарски решил принять участие в неофициальном чемпионате мира. Впрочем организаторы WSOP отказывались регистрировать особого игрока. Мол, присутствие за столом помощника запрещено правилами. Хэла это не остановило и, пригрозив судебным иском за дискриминацию инвалидов, американец все же достиг желаемого.

Как следствие, Хэл Любарски обошел более 6 тысяч абсолютно здоровых соперников и в 5 раз приумножил свои инвестиции. В конце концов, особый покерист заставил обратить на себя внимание одного из ведущих покер-румов и пополнил ряды его команды профессионалов.