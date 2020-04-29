Покер над облаками: оффлайн жив даже в условиях карантина

В сегодняшних реалиях поиграть в покер вживую дело весьма непростое. Пандемия коронавируса "повесила замок" на все клубы и казино. Впрочем, для этих изобретательных ребят ограничений не существует – мультимиллионеры наслаждаются любимой игрой на борту частных самолетов.

Один из самых богатых спортсменов в истории Флойд Мейвезер создал себе комфортные условия для игры в покер на частном самолете стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Бывший чемпион мира по боксу устроил дорогие кэш-баталии с другом, а в одной из раздач похвастался кулером, который завершился в его пользу.

На моем самолете устроили кэш-игру во покер. Мой оппонент думал, что "сделал" меня со своим фулл-хаусом, но я уничтожил его своим каре,

– подписал фотографию Мейвезер в своем Instagram.

"Облететь" зловещий карантин под силу и другим толстосумам, которые имеют к покеру куда больше отношения, чем к боксу. Малазийский бизнесмен и, конечно, покерист Пол Фуа регулярно устраивает в воздухе элитные покерные игры.

Частная покерная игра Пола Фуа. Фото: pokernews

Сумма бай-ина на частном самолете хайроллера превышает 100 тысяч долларов, а среди соперников, в частности, – Том Дван, Тони Джи и Фил Айви.