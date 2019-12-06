Покер ради благотворительности: Дэн Смит и компания

2019 год вышел на финишную прямую, а это значит, что покерный профи Дэн Смит готовит очередной щедрый подарок для тех, кто в этом нуждается больше всего. Американец уже шестой год подряд инициирует благотворительную акцию "DoubleUpDrive".

Иными словами Дэн Смит, при поддержке коллег из покерного цеха, удваивает сумму, которую собрали неравнодушные по итогам года, и жертвует ее на пользу 12-ти наиболее эффективных благотворительных организаций. По итогам 2019 года команда Смита не пожалеет на добрые дела полтора миллиона долларов.

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Американский хайролер – далеко не единственная звезда из мира покера, который помогает нуждающимся. Благотворительный фонд REG, во главе с профессионалами Мартином Якобсоном, Лив Бори и Игорем Кургановым, ежегодно собирает миллионы долларов на лечение тяжелобольных.



Роман "RomeOpro" Романовский. Джерело: cardmates

Присоединился к доброму делу и украинский профи. Роман "RomeOpro" Романовский во время активной карьеры жертвовал 60% своего заработка в онлайне, а в целом вел активную благотворительную деятельность на многих фронтах.