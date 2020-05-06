Покер в подполье: полиция охотится на нарушителей режима

Из-за пандемии коронавируса интеллектуальной игре пришлось массово перейти в онлайн. Однако некоторые изобретательные любители покера не желают мириться с новыми правилами, рискуя собственным здоровьем и кошельком.

Полиция Копенгагена поймала 17 игроков за подпольной игрой в покер в одном из местных клубов. Нарушителей наказали административным штрафом – каждый недосчитался 363 долларов. В Дании, стоит отметить, в течение карантина запрещено собираться компаниями более 10 человек.

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Соскучились по "живой" игре в покер и в Великобритании, где также обнаружили несколько случаев нарушения карантинных ограничений. Грешат, строго говоря, не только обычные люди. В скандал, из-зы игры в покер, попал защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо.

#221Radio #EDLP | Polémico



Marcos Rojo con amigos y familiares reunidos jugando al truco y se ve al futbolista de @EdelpOficial fumando



Esto compartió su hermano en sus redes sociales



FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/Wu9LbxJaON — 221 Radio 103.1 (@221radio) May 2, 2020

Футболист, который сейчас находится на родине, в Аргентине, нарушает не только карантинный, но и спортивный режим. Рохо наслаждается игрой в покер, "вооружившись" сигаретой. В клубе аргентинца – Манчестер Юнайтед – обещают провести с нарушителем воспитательную работу.