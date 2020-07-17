Канадец Теренс Чан довольно успешно соединил две совершенно разные спортивные карьеры: покериста и бойца.

Чан доказал, что талантливый человек – талантлив во всем. Свою покерную деятельность Теренс начал еще в далеком 1998-м году. Он активно ездил на турниры – с 2005-го года. И не в роли туриста. За это время в живых соревнованиях канадец выиграл почти полтора миллиона долларов.

Читайте также: Британец с пользой для здоровья проиграл пари на 25 тысяч долларов

В 2011-м году Чан решил, что сможет реализоваться и в другом виде спорта. Он попробовал себя в смешанных единоборствах. Сначала Теренс набирался опыта и выступал преимущественно на любительских соревнованиях. Успех не заставил себя ждать, канадец выиграл все четыре боя.

Неудивительно, что в 2016-м году Чан перешел в профессионалы. За два года он шесть раз выходил на ринг. Его рекорд: четыре победы и лишь два поражения. Это при том, что параллельно Теренс активно ездил на покерные турниры.

В конечном итоге почти 40-летний спортсмен завершил карьеру бойца. А вот с покером он еще не попрощался.