10 дней без секса, практически полный отказ от марихуаны и долгие ежедневные часы за клавиатурой – автобиография Дэна Билзеряна почти готова, не хватает только названия. На 360-ти страницах своих мемуаров скандально известный мультимиллионер, покерист и бабник поделится с читателями многими тайнами.

В покерном комьюнити к фигуре Дэна Билзеряна большинство относится со скептицизмом. Мол, что это за игрок, который в офлайн-турнирах выиграл за карьеру каких-то 36,6 тысяч долларов. Американец, впрочем, убеждает, что ворочает миллионами в частных кэш-играх, и справедливо считает себя покерным профессионалом. Очевидно, автобиография Билзеряна прольет свет, в частности, и на его покерные свершения.



Дэн Билзерян. Фото: Twitter Билзеряна

Еще один вопрос, который не дает покоя многочисленной армии фолловеров Билзеряна (31,4 млн в Instagram), сколько у него денег и откуда он черпает ресурсы для роскошной жизни. Поэтому Дэну не простят, если в книге автор не затронул тему отца, финансового афериста, и не поделился рассказом о своих капиталовложениях.

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Львиную долю автобиографии Дэн Билзерян, ожидаемо, уделил своей разгульной жизни, в которой всегда хватало женщин, наркотиков и шумных вечеринок. Все, кто с нетерпением ждет интимных подробностей от Дэна, могут ускорить публикацию книги. Билзерян заплатит 5 тысяч долларов автору самого креативного и громкого названия для его автобиографии.