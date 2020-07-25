Из-за своего пристрастия к роскошной жизни, Дэн Билзерян поставил в трудное положение собственную фирму Ignite International. Компания, которая занимается выращиванием и продажей марихуаны и сопутствующих товаров, оказалась на грани банкротства.

Самопровозглашенный король Instagram и, по собственным же словам, успешный покерист продолжает "сорить" деньгами. Компания Дэна Билзеряна Ignite International потратила 43 миллиона долларов в 2019 году, преимущественно на прихоти своего основателя.

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Дэн Билзерян на плантации марихуаны. Фото: Twitter

Кругленькая сумма ушла на сомнительные промо-акции. В понимании Билзеряна – это вечеринки и фотосессии с толпой полуобнаженных девушек на фоне которых красуется логотип Ignite. Не экономил повеса на многочисленных перелетах, роскошных гостиницах и сопутствующих затратах, также якобы в интересах компании. Ну и куда же без солидной зарплаты, которую Билзерян выплачивал себе из копилки Ignite.

В итоге, акции Ignite International упали в цене на 70% и сегодня стоят всего около 70 центов за штуку. С такими темпами марихуановый бизнес Дэна Билзеряна обречен на фиаско. А это, в свете последних событий, может загнать американца в настоящий жизненный тильт.



Вечеринка Дэна Билзеряна. Фото: Twitter

Известное издательство Simon & Schuster недавно расторгло соглашение с Билзеряном касаемо публикации его мемуаров. Автор не уложился в сроки, потому что имел важные дела, благодаря которым стал знаменитым тусовщиком и любимцем женщин.