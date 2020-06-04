Известный американский игрок Крис Ханикен навлек на себя огромную волну критики, сделав неутешительный прогноз по количеству жертв в результате пандемии коронавируса. Покерист поспорил, что количество смертей в США превысит 100 тысяч человек до 1 сентября.

Крис Ханикен, который в "живых" турнирах выиграл больше 8 миллионов долларов, на циничное пари пошел не ради собственной наживы. Американец таким образом пытается предостеречь общественность от безопасного отношения к пандемии коронавируса. Ведь 10 000 долларов Ханикен получил уже по итогам первых трех месяцев карантина в США.

Читайте также: На День независимости США позволят работать новым казино

Поэтому покерист выигрышу отнюдь не обрадовался и искренне сожалеет, что его прогноз существенно превысил ожидания. Всю сумму Крис Ханикен перевел на благотворительность, на борьбу с последствиями пандемии. В США коронавирус унес жизни уже более 106 тысяч человек, а всего в мире от болезни умерло более 380 тысяч человек.