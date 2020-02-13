Покерист Андрей Патейчук везет из Минска почти 40 тысяч долларов призовых

Известный профессиональный игрок Андрей Патейчук торжествовал в Главном Событии EAPT Minsk 2020, который завершился в Беларуси.

Вход в турнир стоил 750 долларов. Почти 300 бай-инов позволили перебить гарантированный призовой фонд в 200 тысяч долларов.

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В призы попали 36 игроков. А решающая дуэль между россиянином Патейчуком и белорусом Александром Жолнерчиком выдалась на удивление напряженной. Победителя парни определяли более часа, хотя Андрей начинал хедз-ап с солидным преимуществом в стеке.



Андрей Патейчук. Фото: Cardmates

В конце Патейчук все таки смог вырвать победу и заработал более 38 тысяч долларов. Жолнерчик получил 26 500 долларов. Третье место занял другой представитель Беларуси Руслан Моисеенко – почти 19 тысяч долларов.

Триумф в Минске довел общий выигрыш Андрея Патейчука за карьеру в турнирах до почти 5-ти миллионов долларов. Россиянин был одним из фаворитов соревнования в Беларуси. Напомним, в 2011 году он получил статуэтку Global Poker Awards, тогда он победил в номинации Открытие года.