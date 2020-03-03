Покерист Фил Гальфонд попытается отыграть свой миллион евро

Galfond Challenge возвращается. Уже в среду звездный игрок-хайролер Фил Гальфонд продолжит свою хедз-ап битву против VeniVidi1993".

Напомним, первый поединок Galfond Challenge прервал сам американец. Фил залез в минус 900 тысяч евро и решил взять паузу, ведь признался, что не может продолжать борьбу. За каждый день перерыва американец платил "Veni" по три тысячи евро компенсации.

Читайте также: Покерный марафон – неблагодарное дело

Продолжение довольно популярного в мире покера поединка было под угрозой срыва. Но наконец Фил порадовал болельщиков. Он решил продолжить борьбу. Соперники вновь выйдут на битву тет-а-тет уже в среду вечером. Сейчас "Veni" и Фил играют в омаху.

Отметим, оппоненты отыграли почти 10 тысяч раздач из регламентированных 25-ти тысяч. Если Гальфонд не сможет оформить крутой кам-бэк и отыграть отставание, то выплатит "VeniVidi1993" 200 тысяч евро.



Galfond Challenge. Фото: RIO

Следующими соперниками Фила в Galfond Challenge будут онлайн-игрок "Action-Freak" и звезды офлайна Кейтс, Перкинс и Шварц.