Покерист Рик Саломон проиграл судебный иск шейху на почти 3 миллиона долларов

Французский суд вынес свой приговор по делу между Риком Саломоном и шейхом Раад Аль-Хереиджы, членом одной из самых богатых семей Саудовской Аравии.

Американский покерист известен, среди прочего, своим недолгим браком с Памелой Андерсон, требовал от шейха 2 миллиона 800 тысяч долларов, которые Аль-Хереиджы якобы проиграл ему в частной игре в покер.

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Высший суд Грасс, впрочем встал на сторону саудовского шейха, руководствуясь законом 1804. В нем говорится о том, что игровые долги подлежат взысканию лишь "в играх с использованием оружия, скачках, гонках на колесницах, теннисе и других играх связанных с физической активностью".



Рик Саломон с бывшей женой Памелой Андерсон

Адвокаты Саломона настаивали на том, что игра их клиента с Аль-Хереиджы длилась 48 часов, требуя нешуточной выносливости, а следовательно является связанной с физическими нагрузками. Суд это, однако, не убедило.

Правда, в ходе следствия стало известно о том, что Аль-Хереиджы потратил 34 миллиона долларов в течение 29 месяцев в казино Aria в Лас-Вегасе. Рик Саломон, несмотря на поражение в суде первой инстанции, теперь надеется использовать этот факт при апелляции. Поэтому шанс вернуть честно выигранные деньги у американца еще остается.