Покерист Сэм Гринвуд выиграл турнир хайроллеров и заработал более 400 тысяч евро

Звездный канадский игрок Сэм Гринвуд победил на соревнованиях Single-Day Highroller 2, с призовым фондом больше полутора миллиона евро. Турнир принимала Прага.

Вход на соревнования стоил 25 тысяч евро. С учетом 23-х ре-энтров, собралось 66 входов. Интересно, что в списке покеристов, которые вылетали и заходили снова, и победитель турнира Сэм Гринвуд. Он проиграл одним из первых, но сразу вернулся к борьбе.

В итоге более четырнадцати часов изнурительных соревнований "в деле" остались Гринвуд и ирландец Стив О'Двайер. Парни пошли на сделку. Победителя определяла одна раздача. Фортуна выбрала канадца. Он собрал стрит. Гринвуд пополнил свой счет на 411 тысяч евро. О'Двайер получил почти 385 тысяч евро.



Сэм Гринвуд. Фото: pokercity

Несколько дней назад Гринвуд выиграл в Чехии 64 тысячи, заняв пятое место в другом турнире по высоким лимитам. Поэтому в Праге Сэм подтвердил статус элитного покериста.

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Его достижения в "живых" турнирах уже перевалили за 20 миллионов долларов. Еще почти 7 миллионов долларов он заработал онлайн. В рейтинге самых успешных канадских игроков Сэм уступает только Даниэлю Негреану.