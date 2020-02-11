Покеристы выбирают сильнейшего соперника

На победу в номинации Самый сильный соперник претендуют звездный британец, двое австралийцев и представитель Боснии и Герцеговины.

Шестого марта в Лас-Вегасе состоится важное событие в мире покера – Global Poker Awards. Будут определять лучших в 18 различных категориях. Одной из самых почетных будет номинация Сильнейший соперник.

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Изюминкой здесь является то, что победителя будут выбирать профессиональные покеристы. Ведь кому как не им знать против кого труднее действовать за столом. Список претендентов на статуэтку довольно интересен.

Прежде всего отметим звездного британца Стивена Чидвика. В лишних рекомендациях он не нуждается. Это самый успешный европейский покерист в истории. За свою яркую карьеру Стив заработал уже почти 35 миллионов евро.



Али Имсирович. Фото: Poker Central

А вот главный игрок Боснии и Герцеговины Али Имсирович такими показателями похвастаться не может. Стабильно он выступает не так давно – с 2016-го года. Его общий выигрыш в живых турнирах сейчас не достиг и девяти миллионов долларов. Но реноме крепкого и сильного игрока он уже получил. Уважение покеристов у Имсировича доказывает то, что его номинировали на победу. В прошлом году Имсирович получил статуэтку на GPA. Он торжествовал в номинации Прорыв года.



Кале Бернс. Фото: Poker Central

Соперниками европейцев будут два представителя Зеленого континента. Оба являются одними из лучших игроков Австралии. Скажем, Кале Бернс с показателем в 10,5 миллионов долларов за карьеру идет на второй строчке рейтинга самых успешных покеристов Австралии. А Майкл Адамо в этом списке третий – 8 миллионов долларов. Они оба достаточно активно играли в 2019-м году, приняли участие во многих турнирах.

Отметим, что дисциплина Сильнейший оппонент дебютирует в программе Global Poker Awards.