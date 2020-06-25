В субботу вечером игроки снова окунутся в увлекательную атмосферу топового турнира, ведь в крупнейший украинский рум PokerMatch возвращается популярный ивент PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен!

В субботу, 27 июня, свои двери вновь откроет любимый ивент многих игроков — PokerMatch Million. Сотни покеристов разыграют солидный призовой фонд, а чемпион станет богаче на шестизначную сумму!

Миллионник уже доказал свою популярность, и за его столами можно заметить не только новичков, которые, возможно, впервые выступают в большом турнире, но и известных профессионалов, чьи имена хорошо знакомы каждому поклоннику покера. Желаете доказать, что именно вы — лучший игрок в Украине? Нет ничего проще: турнир станет хорошим испытанием!

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PokerMatch Million славится хорошей структурой, шикарными призовыми и, конечно же, невероятной атмосферой, которая заставляет сердце ускорить свой ритм. К тому же, его правила не предусматривают ребаев или аддонов, а количество входов на одного участника ограничено четырьмя. Каждый игрок, независимо от того, внес он бай-ин в 1100 гривен или попал на турнир с помощью ежедневных сателлитов, обязательно найдет то, что искал!

Старт миллионника назначен на вечер, а именно на 20:00 по киевскому времени, поэтому отложите все другие дела — один из самых крутых турниров в украинском онлайне ждет вас!

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