Популярная украинская покерная серия, которая стартовала еще в 2017 году и с триумфом прошла в крупнейших городах страны, возвращается! С 12 по 21 июня на PokerMatch — 10 крутых титульных турниров с общей гарантией 10 000 000 гривен!

PokerMatch UA Millions Online переместился в онлайн, и теперь завоевать престижные титулы и солидные призовые можно не выходя из дома! С 12 по 21 июня каждый желающий сможет посетить PokerMatch, победить в одном из титульных турниров, получить почетный трофей и стать в один ряд с такими легендарными игроками, как Евгений Качалов, Алексей Ковальчук, Михаил Гутый, Ольга Ермольчева и другими не менее известными спортсменами.

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Ежедневно, ровно в 20:00 по Киеву, будет стартовать один титульный турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином от 1100 до 3300 гривен. Гарантированный призовой фонд традиционно высок – от 500 000 до 3 000 000 гривен в Главном событии Кубка UA Millions! Неплохо, согласны?

Как и всегда, рум PokerMatch предоставит своим игрокам множество дополнительных возможностей отобраться в турниры UA Millions Online. Специальные stage-сателлиты начнутся вместе со стартом серии, и некоторые счастливчики смогут попасть за стол престижного турнира, потратив минимальное количество средств.

Но и это еще не все! Для игроков UA Millions предусмотрено несколько дополнительных лидербордов с подарками на 500 000 гривен! Поэтому заходите на официальную страницу серии и узнавайте все подробности!

Удачи всем покеристам и пусть победит сильнейший!

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